Elektrik Santrallerinde Üretim Kesintisi

Spot elektrik piyasasında işlem yapan 11 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, bugün Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı 14.00'e kadar, 3 bin 667 megavat kurulu güce sahip 11 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.



En büyük kesinti bin 315 megavat kapasiteli Zonguldak Eren Termik Santrali'nin 3-A ve 2-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 3-A ünitesinde teknik arıza nedeniyle yaşanan kesinti, 28 dakika sürdü. Santralin 2-B ünitesinde ise türbin yataklarındaki vibrasyon nedeniyle 27 Ağustos'ta başlayan kesinti 30 Eylül gece yarısına kadar sürecek.