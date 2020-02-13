Elektrik prizi yangına neden oldu

13.02.2020 20:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:44

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrik prizinden çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.



Yangın, ilçenin Liseler Mahallesi Cerrahoğlu 2. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın en üst katından dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binanın en üst katında bulunan daireye itfaiye merdiveniyle müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sırasında ev sahiplerinin evde bulunmadığı öğrenilirken, yangının ise ilk incelemelere göre kilerde bulunan elektrik prizinden çıktığı tahmin ediliyor.



Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - ORDU

Kaynak: İHA