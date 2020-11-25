Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi
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Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi

25.11.2020 21:15 | Son Güncelleme: 25.11.2020 21:25
Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, sürelerinin uzatılması, devir ve intikalleri ile çevreyle uyum bedeli iadelerine ilişkin müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir belge aranılması zorunluluğu kaldırılacak.

Maden Kanunu'na göre ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için ayrı ayrı yüzde 4 gecikme zammı uygulanacak ve bu rakamın haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zorunlu olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

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Doğalgaz üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine bağlantı yapılarak üretilen doğalgaz dağıtım şirketince öncelikle satın alınacak.

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ihracatı yapmak isteyen tüzel kişiler, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetlerinde bulunmamaları kaydıyla LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecekler.

Jeotermal sahaların daha hızlı bir şekilde ekonomiye kazandırılması amacıyla sahaların taksit imkanıyla ihale edilmesi, Maden Kanunu'nda olduğu gibi kamu kurumlarına bedeli karşılığı doğrudan veya gelir paylaşımı esasıyla kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına devredilmesi amaçlanıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat alarak yapacak. MTA'nın arama ruhsatı aldığı sahalarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından Devlet İhale Kanunu'na göre ihale edilecek veya bedeli karşılığında veya gelir paylaşımı esası ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıklarına Bakan onayıyla devredilebilecek.

MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına ilişkin ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu'ndaki 'dağıtım şebekesi', 'tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt sahasını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen bağlantı hatları hariç dağıtım tesisi' olarak tanımlanacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) görev ve yükümlülüklerine yönelik değişiklik yapılıyor. TEİAŞ ile imzalanmış ve yürürlükte olan 136 bağlantı anlaşmasına ilişkin de düzenlemeye gidiliyor.

Lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi amaçlanıyor.

Turizm amaçlı faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020'de tahsil edilmesi gereken idare payı, başvuru şartı aranmaksızın 20 Aralık 2021'e kadar ertelenecek.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Elektrik ve Maden Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM'de kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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