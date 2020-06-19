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Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yayımlandı

Elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yayımlandı
19.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 19.06.2020 09:16

Elektrik piyasasında düzenlemeye tabi tarifelerin hazırlanması, incelenmesi, değerlendirilmesi, belirlenmesi, onaylanması, yayımlanması ve revizyonuna ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 22 Ağustos 2015 tarihli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Yeni yönetmelik, 1 Ocak 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yönetmelikle, perakende satış fiyatı oluşumunda dikkate alınan düzenlemeye tabi tüketici tüketimlerinin düşmesine bağlı olarak görevli tedarik şirketlerinin perakende satış gelir tavanının karşılanmasını sağlamak, serbest tüketici hakkını kullanan ve kullanamayan tüketicilerin aralarında perakende satış gelir tavanı ve fiyat farkı kaynaklı piyasa bozukluklarının oluşmasını engellemek amacıyla kurulca uygun görülmesi halinde, perakende satış gelir tavanının kurul tarafından belirlenecek oranına tekabül eden tutar, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından piyasa işletim ücreti ile birlikte serbest tüketicilere yansıtılmak üzere tedarikçilere yansıtılabilecek.

Serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilere piyasa işletim ücreti yanında yansıtılacak tutar, görevli tedarik şirketlerinin son kaynak tedariki yükümlüsü olmaları nedeniyle perakende satış faaliyetlerini emreamade olarak yürütebilmeleri için gerekli olan maliyetler çerçevesinde kurul tarafından belirlenecek.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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