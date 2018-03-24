Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararınca Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde bazı değişikliklere gidildi.

Kurulun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 12'nci maddesinin yedinci fıkrasında, "2020 yılına kadar sisteme bağlanabilecek kapasite olarak tahsis edilen 2 bin megavat kapasitenin tamamı 2020 yılı içerisinde kullanıldırılmasına" şeklinde değişiklik yapılmasına karar verildi.

Kurul, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin aynı hükmü çerçevesinde kapasitenin tamamı için rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 6- 10 Nisan 2020 tarihleri arasında alınmasını kararlaştırdı.

Ayrıca, EPDK'nın Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarına ilişkin mevzuat uyarınca Samgaz Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin ikinci tarife dönemi perakende satış tarifelerine yönelik daha önce alınmış kararı revize edildi.