Elektrik piyasasında yeterli kurulu güçle arz güvenliğinin sağlanması amacıyla kurulan kapasite mekanizması dahilinde çalışan elektrik üretim santrallerinin alacakları kapasite ödemeleri, birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçleri dikkate alınarak hesaplanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kapasite mekanizması dahilindeki üretim tesislerine yapılan kapasite ödemelerinin, birim sabit ve değişken maliyet bileşenleri ile nihai piyasa takas fiyatı parametrelerinden hareketle hesaplanması uygulamasına son verildi. Söz konusu ödemeler, santrallerin yalnızca birim sabit maliyet bileşenleri ile kaynak bazında toplam kurulu güçlerinden hareketle belirlenecek.

Değişiklikle, yerli kaynaklara dayalı olmayan santrallerin kapasite mekanizmasına girişleri için gerekli en yüksek santral yaşı sınırı ise 10 yıldan 13 yıla çıkarıldı. Lisansında yer alan, mevcut ve işletmede olan, geçici kabul tarihi en eski ünitesinin geçici kabul tarihinden başlayarak hesaplanan santral yaşı 13 yıldan büyük yerli kaynaklara dayalı olmayan santraller kapasite mekanizmasında yer alamayacak.

Yerli doğal gazdan elektrik üretimine destek

İthal kömür kullanarak elektrik üreten santrallerin üretimlerinde kullandıkları yerli kömür oranında kapasite mekanizmasından ödeme alması uygulamasına doğal gaz santralleri de dahil edildi.

Böylece ithal ve yerli doğal gazı birlikte kullanarak üretim yapan santraller de oransal olarak yerli doğal gazdan yaptıkları üretimlerine karşılık gelen kurulu güçleri bakımından, bazı kapasite mekanizmasına katılım şartlarını taşımasalar bile ödeme almak üzere mekanizmaya katılabilecekler.

Öte yandan, bir takvim yılı için kapasite ödemelerine esas belirlenecek bütçenin fatura dönemlerine pay edilmesi uygulamasına devam edilecek ancak belirlenen bütçenin ilgili fatura döneminde dağıtılması esas olacak.

Böylece, mekanizma dahilinde bir fatura döneminde yapılan kapasite ödemelerinin bütçenin altında kalması durumunda artan kısmın bir sonraki fatura dönemine aktarılması uygulamasına son verilecek.

Kaynak: AA