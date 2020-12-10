ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
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ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

10.12.2020 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:28
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

ATAŞEHİR'de dokuz katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

ATAŞEHİR'de dokuz katlı binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken, merdiven boşluğunda biriken duman nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ataşehir Küçük Bakkalköy Mahallesi Prof. Doktor Hıfzı Özcan Caddesi üzerinde bulunan dokuz katlı binanın giriş katındaki elektrik panosunda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.  İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Merdiven boşluğuna biriken duman nedeniyle dairelerinde mahsur kalan yaklaşık 10 apartman sakini itfaiye merdiveni ile kurtarıldı. Polis ekipleri çevre güvenliğini alıp, caddenin tek şeridini trafiğe kapattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

- İstanbul

ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
ATAŞEHİR'DE ELEKTRİK PANOSUNDAN ÇIKAN YANGINDA DAİRELERİNDE MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Korkmaz

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