Elektrik Panosundaki Yangın Mahalleliyi Sokağa Döktü

Haber-Kamera Hüseyin COŞKUN - Cemil ÖZDEMİR İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda çıkan yangın, bina ve mahalle sakinlerini sokağa döktü. Binanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikirken, küçük çaplı yangını mahalle sakinleri söndürdü. İtfaiye ekipleri de binadaki dumanı tahliye etti.

Kulaksız Mahallesi Dutdibi Sokak'ta bulunan bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bugün saat 03.00 sıralarında kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Kablo ve benzeri plastik tesisat malzemelerini tutuşturan alevlerin dumanı, binanın merdiven boşluğunu sardı. Yangını fark eden apartman sakinlerinin çağrısı üzerine ilk müdahale komşular tarafından yapıldı. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Apartmandaki duman havalandırma pencereleri ve kapılar açılarak boşaltılmaya çalışılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri de dumanı tamamen tahliye etti. Polis, bu sırada çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Mahalle sakinleri ise yangın nedeniyle paniğe kapılıp sokağa döküldü.

GÖRÜNTÜ DÖMÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

Sokağa dökülen mahalle sakinleri

Genel ve detaylar

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA