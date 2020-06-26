Elektrik panosuna giren yavru kedi günlerce beslediler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik panosuna giren ve 3 gündür bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi elektrik kurumu çalışanları tarafından kurtarıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik panosuna giren ve 3 gündür bulunduğu yerden çıkamayan yavru kedi elektrik kurumu çalışanları tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Murtaza Mahallesi Yukarı Beyçayırı Sokak üzerinde bulunan elektrik panosundan sesler gelmesi üzerine inceleme yapan çevredeki esnaflar içeride yavru bir kedi olduğunu fark etti. Üç gün boyunca yavru kediyi dışarı çıkartmak için çaba gösteren esnaflar başarılı olamayınca elektrik kurumunu arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye gelen elektrik kurumu çalışanları panoda güvenlik önlemi alarak yavru kediyi dışarı çıkarttı. Elektrik kurumu çalışanının elinden kurtulan yavru kedi kaçarak yeniden elektrik panosuna girdi. Elektrik kurumu çalışanları yavru kediyi ikinci defa panodan çıkartarak biraz daha uzağına bıraktı. Panodan kurtulan yavru kedi bölgeden hızla uzaklaşarak gözden kayboldu. Yavru kediyi yaklaşık üç gündür girdiği trafoda beslemeye çalıştıklarını anlatan esnaflardan kuaför Çağlayan Saka, kendi imkanları ile bulunduğu yerden çıkaramadıklarını ifade etti. Trafodan sesler gelmesi üzerine baktıkları trafoda kedi olduğunu ve dışarı çıkamadığını fark ettiklerini belirten Saka, bunun üzerine elektrik kurumunu arayarak yardım istediklerini ve yavru kediyi kurtardıklarını dile getirdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA