Elektrik panolarında bakım ve onarım sürüyor
HATSU, su iletiminin sağlandığı içme suyu tesislerinde ve kuyularında bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.
Yayladağı ilçesine bağlı Kızılçat Mahallesi'ne içme suyu iletimi sağlanan kuyunun elektrik kontrol panosunun bakımdan geçtiğini aktaran Genel Müdürlük, işlevselliğini yitiren elektrik kontrol panosunun yenilenerek tekrar devre alındığını belirtti.
Tesislerdeki elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanların da bakımlarının yapıldığını bildiren HATSU, gece-gündüz demeden oluşabilecek problemlere hızlı şekilde müdahale etmek için ekiplerin7/24 teyakkuzda olduğunu vurguladı.