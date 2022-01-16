Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi'nin yeni başkanı Şeref Sağıroğlu oldu

ANKARA (AA) - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Başkanlığına Frekans Mühendisler Platformu'nun adayı Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu seçildi.

Frekans Mühendisler Platformu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Sağıroğlu'nun seçim sonrası meslektaşlarına hitap ettiği videoya yer verildi.

Sağıroğlu, yaptığı konuşmada, elektrik mühendisleri mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkma konusunda gösterilen zafiyetlerin üzerine gitmek için yeni projeler hazırladıklarını belirterek, "Pek çok yeni projeyle Elektrik Mühendisleri Odamızın çalışmalarını geleceğe taşımak için söz verdik. Bundan sonraki süreçte de bu sözlerimizin arkasında durarak odamızı mesleğine ve meslektaşlarına sahip çıkan siyaset üstü bir anlayışla yönetmeye talip olduk. Bundan sonra da bu söylemlerimizi eylemlere dönüştürerek hep beraber başaracağız." ifadelerini kullandı.

Frekans Mühendisler Platformu internet sitesinde yer alan "Yeni bir başlangıç: 16 Ocak" başlıklı duyuruda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Bizim bir idealimiz var. Üyelerimizin ve mühendislerimizin sorunlarına odaklanan, çözüm odaklı, üyesine değer veren, odasına gitmekten çekinmeyen, katılımcı bir yönetim anlayışına sahip, ötekileştirmeyen, mesleğimize ve odamıza sahip çıkan ve bunları geleceğe taşıyan bir yönetim anlayışını odamıza yerleştirmeyi hedefliyoruz. Meslektaşlarımızın bugüne kadar duyuramadığı sesine ses, duygularına tercüman, yapmak istediklerine ortam ve kangren olan sorunlarına çözüm olmaya geliyoruz."