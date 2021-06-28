Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın
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Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın Ordu'da elektrik sarf malzemeleri üreten bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın

ORDU - Ordu'da elektrik sarf malzemeleri üreten bir iş yerinin depo kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin depo kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik sarf malzemeleri üzerine üretim yapan bir iş yerinin depo kısmından dumanların yükseldiğini fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiyenin yanı sıra, polis ve tedbir amaçlı 112 acil ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri, iş yeri çalışanlarının da yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında, malzemelerin bir kısmında maddi zarar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın
Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın
Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın
Elektrik malzemeleri üretilen iş yerinin deposunda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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