Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu
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Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu

19.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:10
Elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 62,8 oldu

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e ulaştı.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e ulaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, ekimde gerçekleştirilen toplam elektrik üretiminin yüzde 59,4'ü yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandı.

Üretimde ilk sırayı yüzde 28,1 ile hidrolik enerji alırken, bunu yüzde 20,7 ile doğal gaz ve yüzde 20,2 ile ithal kömür izledi.

Türkiye'nin elektrik kurulu gücünde ise yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ekimde yüzde 62,8'e çıktı.

Elektrik kurulu gücünde ilk sırayı yüzde 31,9 ile hidrolik enerji aldı. Bunu yüzde 27,3 ile doğal gaz ve yüzde 12 ile yerli kömür takip etti. Rüzgar enerjisinin payı ise yüzde 8,9 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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