Elektrik kontağından çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi

06.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:52

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki tek katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Köyceğiz'in Zeytinalanı Mahallesi'ndeki Mesule Özcan'a ait tek katlı evde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek evin tamamını sardı. Alevleri fark eden Özcan, hemen dışarı çıkıp, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerince başlatılan çalışmada yapılan müdahaleyle yangın saat 17.00 sıralarında söndürüldü.

Yapılan incelemede elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA