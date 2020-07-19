Elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev yandı
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Elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev yandı

Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangında 2 ev yandı
19.07.2020 01:28 | Son Güncelleme: 19.07.2020 02:30

Köyceğiz ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Beyobası Mahallesi Sancı mevkisindeki bir evde elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede bitişikteki ahşap eve de sıçradı.

Köyceğiz ve Ortaca ilçelerinden gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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