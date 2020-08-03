Elektrik kontağından çıkan yangın üç evi kül etti Elektirik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi.

Elektirik kontağından çıkan yangın üç evi küle çevirdi. Bursa'nın Keles ilçesi Kayadibi mahallesinde Saat 21.00 sıralarında Erhan ve Mesut Tosun'a ait üç ev elektrik kontağından çıkan yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi.

Evde oturan Tosun aileleri bir anda alevleri farkedince kendilerini dışarı atıp komşularından yardım istedi.

Yaz sezonunun olması ve bayram dolayısıyla köylerin kalabalık olması aynı zamanda bağ, bahçe çalışmalarının aktif olması yangının etrafa sıçramasını önledi. İtfaiye ekibi gelene kadar erken müdahele yapan köylüler ilaçlama tankerleriyle müdahale ettiler. Köylülerin müdahalesi herhangi bir can kaybının yaşanmamasını ve yangının büyümemesini sağladı.

İtfaiyenin de müdahalesinin ardından yangın söndürülürken üç ev kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili araştırma devam ediyor - BURSA

Kaynak: İHA