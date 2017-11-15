Adıyaman'da bir evde elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi 2907 Sokak'ta bir binanın 2. katında Yusuf Ulu'ya ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.



Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken ikamette maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN