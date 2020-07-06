Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet-Yağmur Tozman çifti, yardım bekliyor.

Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı
06.07.2020 10:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:48

Adana'da elektrik kontağından çıkan yangında evleri kullanılamaz hale gelen Mehmet-Yağmur Tozman çifti, yardım bekliyor. İşsiz çift, yangında itfaiye ekiplerinin kurtardığı bir buçuk yaşındaki 'Paşa' isimli köpekleriyle teselli buluyor.

Kasaplık yapan Mehmet Aslan (31) ile avukat katibi Yağmur Tozman (27) çifti 3 sene önce evlendi ve Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde oturmaya başladı. Çift hayatlarını mutlu şekilde devam ettirirken korona virüs döneminde önce Yağmur ücretsiz izne çıkartıldı ardından da eşi Mehmet işsiz kaldı.

Geçen hafta Çarşamba günü ise çift evde yokken elektrik kontağından yangın çıktı. Komşuların itfaiyeye haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye evdeki yangını söndürmeye çalışırken olay yerine gelen çift, evde köpeklerinin de mahsur kaldığını söyledi. Bunun üzerine kendisi de köpek eğitmeni olan bir itfaiye eri, alevlerin arasında kalan 1 buçuk yaşındaki 'Paşa' isimli köpeği kurtardı.

Evleri yanan işsiz çiftin şuan tek tesellisiyse kurtarılan köpekleri.

"Köpeğimin kurtarılmasını istedim"

Yangının nasıl olduğunu İHA muhabirine anlatan Yağmur Tozman, "Evde değildim çarşıdaydım. Komşularım aradı ve evinden dumanlar çıkıyor dediler. Bende hemen eşimi aradım ve ocakta yemek mi unuttun diye sordum. Oda bende çıktım ama hiçbir şey bırakmadım dedi. Öyle deyince korktum ve hemen komşularıma kapıyı kırıp köpeğimi kurtarmalarını söyledim. Çünkü köpeğim benim için çok değerli. Komşularım kapıyı kırmışlar ama yetişene kadar evim tamamen yanmış. Paşa'yı itfaiyeciler kurtardılar çok şükür. Ben gelip evin halini görünce sağ çıkacağını düşünemedim. Çok şükür ki sağ çıktı" diye konuştu.

"Paşa'nın yüzü, kalçası ve sırtı yandı"

Köpeğinin sağlık durumu hakkında bilgiler veren Tozman, "Eşim eve geldiğinde 'Paşa, Paşa' diye seslenmiş ve oda ağlayarak balkondan ses vermiş. İtfaiyecilerde girip onu kurtardılar sağ olsunlar. Paşa'nın yüzü yandı, kalça kısmı ve sırtı yandı. Hemen veterinere götürdük müdahale ettiler" ifadelerini kullandı.

Yardım beklediklerini ve zor durumda olduklarını belirten genç kadın, "Bende eşimde çalışmıyoruz. Nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Her şeyimiz yeniydi ama hiçbir şeyimiz kalmadı. Şuan annemlerin evinde kalıyoruz. Orada da sonsuza kadar kalamayacağız. İnşallah herkesten yardım gelir" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım Haber
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi Haber
Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı Haber
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla Haber
Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü Haber
Bursa'da iki ailenin çöp tartışması taşlı sopalı kavgaya döndü
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli Haber
Sosyal medya düzenlemesi için Erdoğan'ın masasında 2 formül var! Ya Fransa modeli ya ABD modeli
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
İYİ Partili vekilden skandal sözler: Salda'nın kumunu tek tek alır, onların uygun yerlerine monte ederiz
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Dokuzuncu kattan kendisini boşluğa bırakan vatandaş hayatını kaybetti
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Oğullarına kız isteyen aile eve dönüşte kaza yaptı: 1 ölü, 5 yaralı
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Altın Kelebek'te En İyi Erkek Oyuncu ile En İyi Kadın Oyuncu ödülleri sahiplerini buldu
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Eski sevgilisinin erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Boyu bir insan eli kadar olan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en çok arttığı 7 ilimizi paylaştı
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
Levent Tüzemen: Fatih Terim kalan 4 maça çözüm üretemezse, G.Saray ligi ilk 5'te bitiremez
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz sevgili şiddeti! Karnından ve baldırından yaraladı
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin, bikinili pozlarıyla nefes kesti
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayına girdikten 6 saniye sonra gelen feci kazada, kadın kendi ölümünü kaydetti
ABD'de 'Black Panther' isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Dev maç sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı sözler: Başkan olursam hepsini lağvederim
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Aysun Koç yorumluyor: 6-12 Temmuz haftasında burcunuz size ne söylüyor?
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Murat Kurum Esra Erdoğan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Bülent Ersoy Coşkun Sabah Demet Akalın
Spor Ali Koç Tamer Tuna Cüneyt Çakır Mehmet Özdilek Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Düğün Twitter Trabzonspor
Şu an buradasınız: Elektrik kontağından çıkan yangın hayatlarını kararttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 10:54:54. #1.14#
title