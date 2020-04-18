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İtfaiye, Güncel

Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı

ADIYAMAN'da, Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu.

18.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 18.04.2020 16:24
Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı

ADIYAMAN'da, Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde çıkan yangın korkuttu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Sıratut Mahallesi'nde bulunan Suriye uyruklu Amed Aflin ile ailesinin yaşadığı tek katlı evde, öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar meydana geldi.


Kaynak: DHA

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