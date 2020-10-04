Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

04.10.2020 16:43 | Son Güncelleme: 05.10.2020 09:38
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın bir evi kül etti.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Bahçecik köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Selamettin Öztemel'e ait evin mutfağında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Ev sahibi Selamettin Öztemel, alevleri fark etmesinin ardından evdekileri dışarı çıkararak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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