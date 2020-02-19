Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti
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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Kiremitli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu bir ev kullanılmaz hale geldi.

19.02.2020 18:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:21
Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

'nin ilçesine bağlı Kiremitli köyünde elektrik kontağından çıkan yangın sonucu bir ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kiremitli köyü Soğancılar Mahallesi'nde Veysel Soğancı'ya ait tek katlı ahşap evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Bir anda tüm evi saran alevleri görenler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Ancak yangın sonrası ev kullanılmaz hale gelirken büyük çapta maddi zarar meydana geldi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olay ile ilgili Jandarma soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA
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