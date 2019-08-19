19.08.2019 18:26

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın nedeniyle bir ev kullanılamaz hale geldi.

Toktamış Mahallesi'nde Mehmet Çalış'a ait evde elektrik kontağından meydana gelen arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odalara sıçrarken komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA