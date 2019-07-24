Edirne'nin Keşan ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Sanatkarlar Sanayi Sitesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Sitede bulunan kuruyemiş işleme atölyesinin elektrik kontağında meydana gelen arıza sonucu oluşan yangını çalışanlar fark etti. Yangını fark eden işletme sahipleri yangına ilk müdahaleyi kendi imkanlarıyla yaparken, itfaiyeyi aradı. İşletmede bulunan sanayi tipi tüplere de sirayet eden yangına, olay yerine yakın olan Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, zaman kaybetmeden gelerek yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında yaralanan olmazken, işletmede maddi hasar meydana geldi. - EDİRNE

Kaynak: İHA