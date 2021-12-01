ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN 2 EV VE 2 TRAKTÖRE ZARAR VERDİ - Haberler
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ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN 2 EV VE 2 TRAKTÖRE ZARAR VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katındaki dairede, elektrik kontağından çıkan yangın, bitişikteki 1 ev ile park halindeki 2 traktöre de sıçradı.

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, 3 katlı bir binanın alt katındaki dairede, elektrik kontağından çıkan yangın, bitişikteki 1 ev ile park halindeki 2 traktöre de sıçradı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından 2 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Yangın, Yeni Mahalle Orta Sokakta Samim Sarıkaya'ya ait üç katlı apartmanın birinci katında dün saat 23.00 sıralarında başladı. Evden alevler çıktığını görenler 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evden iki kişiyi tahliye etti. Alevler, üç katlı apartmanın yanındaki kullanılmayan eski ahşap bir ev ile park halindeki iki traktöre de sıçradı. İtfaiye ekipleri alevleri yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu kontrol altına alarak söndürdü. Yangında 3 katlı apartmanın birinci katı ile eski bir ev ve iki traktör yanarak zarar gördü. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN 2 EV VE 2 TRAKTÖRE ZARAR VERDİ

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN 2 EV VE 2 TRAKTÖRE ZARAR VERDİ

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN 2 EV VE 2 TRAKTÖRE ZARAR VERDİ

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