Son dakika... Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti
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Son dakika... Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti

26.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 12:41
Son dakika... Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti

Gelen son dakika haberlerine göre Elazığ'da bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Elazığ'da bir ahırda elektrik kontağından çıkan yangında 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, -Karakoçan ilçesine bağlı Kırgıl köyünde besicilik yapan Aziz Sayar'a ait ahır da gece saatlerinde elektrik kontağına bağlı yangın çıktı. Yangını gören köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürülürken ahır da bulunan 12 büyükbaş hayvan telef oldu.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Son dakika... Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti
Son dakika... Elektrik kontağından çıkan yangın, 12 hayvanı telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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