Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü

Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Evdeki 3 kişiden haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte ambulans sevk edildi. Yanan evin sakinlerinin yangın sırasında dışarıda olması herkesi sevindirdi.

Olay saat 16: 00 sıralarında Soğukkuyu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Paşa sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112'ye ihbar ederek yardım istedi. Evde yaşayan 3 kişiden de haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye ambulans da sevk edildi. K.D. isimli şahsın evindeki yangının açık bırakılan vantilatörden kaynaklandığı öğrenilirken, yangın büyümeden söndürüldü. - AYDIN

Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü
Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Hemşire, yürekleri ağza getirdi! Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı
Hemşire, yürekleri ağza getirdi! Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, 1033 lira cezayla serbest bırakıldı
Aydın'da mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı, 1033 lira cezayla serbest bırakıldı
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Mahalleliyi sokağa döken yangında dehşet anları! Alevlerin arasından böyle kurtuldular
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Mehmet Kasapoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Şeyma Subaşı Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Burak Elmas Emre Belözoğlu Mustafa Denizli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 17:18:20. #1.14#

title