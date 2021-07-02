Elektrik Kesintsi

04. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Merkez ve Maraşlar Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

04. 07. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Arsuz İlçesi Tülek Mahallesi Merkez ve Maraşlar Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Gökdere Mahallesi Gökdere ve Yeniyerleşim Sokağa 6: 00-8: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre