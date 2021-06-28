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Elektrik Kesintsi

Elektrik Kesintsi
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29. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Esenlik Mahallesi, Şht. Ahmet Sümer, 7, 11, Şehit Ender Mahsenoğlu ve 13. Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

29. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Esenlik Mahallesi, Şht. Ahmet Sümer, 7, 11, Şehit Ender Mahsenoğlu ve 13. Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 150, 152, Leylak, 147, Nergiz, Menekşe, 151, Mimoza, 153. ve 144. Sokağa 9: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 97, 27, Atatürk (Yeni), Hatay, Çınar, 202, Yeni Çevre Yolu, 81, 186, 85, 84, 76. ve Atatürk Sokağa 12: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi, Hatay, Hatay (Yeşilova), Onur, Elif, Emir, Malik Akbaş ve Serkan Sokağa 10: 30-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Karaçay Sokak, Tülek Mahallesi Merkez ve Yazı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Karaçay ve Hasbili Sokağa 9: 30-12: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Fakılı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar ve Atatürk Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve 8223. Sokak, Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8110, 8114. ve Özbek Sokağa 9: 30-11: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Özbek Mahallesi Merkez Sokağa 12: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağaracık Mahallesi Cumhuriyet (Atatürk) Sokak ile Kapısuyu Mahallesi, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1, ve Ay Sokağa 10: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesine 10: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Şenköy Mahallesi, Ceni, Nakışlı Mağara, Üçağızlı, Park, Atatürk, Laguda, Şehit Mustafa Dönmez, Mağara, Kozlu Çıkmaz, Kaba Hasan Çıkmaz, Dutdibi Çıkmaz, Ethem Güven, Vakıf, Ayşe Fitnat Hanım, Şehit Abdullah Küçük, Dolaşık, Karanfil, Dostlar, Kesen, Yokuş, Bahçelievler Çıkmaz, Hacı Nuri Yaylacı, Yeşilevler, Bahçelievler, Yonca, Nazım Okşarel, İmam Çıkmaz, Kasım Gülen, Bayır, Akgedik, Yamaç, Şehit Abdulkerim Dönmez, Hırbı, 1, Hırbi, Yonca Kaya, Karanfil/6, Hacı Nuri Yaylacı/1, Bahçelievler/1, Vakıf/1, Çayır Mahallesi, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular ve Yukarıokçular/1 Sokağa 13: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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