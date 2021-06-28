Elektrik Kesintsi

30. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8, Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören,...

30. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Boynuyoğun Mahallesi, Boynuyoğun, Boynuyoğun/6, Boynuyoğun/2, Boynuyoğun/5, Boynuyoğun/19, Boynuyoğun/7, Boynuyoğun/3, Boynuyoğun/8, Boynuyoğun/15, Boynuyoğun/11ve Boynuyoğun/24 Sokak, Kıyıgören Mahallesi, Kıyıgören, Yılmaz, 3321, 3324, 3307, 3326, Kıyıgören 8, Kıyıgören 2, 3311, Kıyıgören 13, Kıyıgören 11, 3323, Kıyıgören 7, 3302, 3310, 3316 ve 3309 Sokak, Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/17, Yarseli/43, Yarseli/70, Yarseli/30, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/56, Yarseli/54, Yarseli/24, Yarseli/59, Yarseli/52 Mahallesi, Yarseli/63 Sokak, Ziyaret Mahallesi, Ziyaret, Şahvaro Çiftliği, Ziyaret 5, Ziyaret 6, Ziyaret 11, Ziyaret 12, Ziyaret 19, Ziyaret 10, 3310, Ziyaret 17, Ziyaret 4 Ziyaret 8, Ziyaret 1 ve Ziyaret 13 Sokak, Keskincik Mahallesi, Tüleyciye Çiftliği, Tüleyciye Çiftliği/2, Tüleyciye Çiftliği/1 ve Tüleyciye Çiftliği/3. Sokak, Mayadalı Mahallesi, Demirköprü Yolu Üzeri, Mayadalı, Mayadalı/12, Mayadalı/31, Mayadalı/35, Mayadalı/32, Mayadalı/29, Mayadalı/33, Mayadalı/18, Mayadalı/9, Mayadalı/11, Mayadalı/3, Mayadalı/23, Mayadalı/14, Mayadalı/17, Mayadalı/22, Mayadalı/46, Mayadalı/38, Mayadalı/37 ve Mayadalı/42 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Hanyolu Mahallesi, Merkez, Hanyolu, Çiftlik, Hanyolu/5, Hanyolu/17, Hanyolu/38, Hanyolu/34, Hanyolu/40, Hanyolu/42, Hanyolu/37, Hanyolu/7, Hanyolu/9, Hanyolu/14, Hanyolu/36, Hanyolu/32, Hanyolu/12, Hanyolu/33, Hanyolu/21, Hanyolu/41, Hanyolu/39 ve Hanyolu/43 Sokak, Çayır Mahallesi, Çayır, Çayır/1 ve Çayır/4 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Tahtaköprü Mahallesi, Yıldırım, Kışla, Cami, Okul Sokak Uzunaliç Mahallesi İrebe, Dönmezler, Balcılar, Saygılılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi Ovalı ve İpekyoluna 9: 00-10: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar, Çiftlik ve Pınarlar Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı ve Kale Mahallesine 10: 15-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Kıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Büyükçat Mahallesi, Atatürk, 24, 10, 21, 22, 14, 11, İnönü, 7, 5, Nehir, 19, 20, 15, 8210, 8215, 8224, 8228, Atatürk 11 ve 8223. Sokak, Özbek Mahallesi, Merkez, 8102, 8109, 8110, 8114. ve Özbek Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Çiloğlanhüyüğü, Muratpaşa Mahallesine 12: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Hanyolu Mahallesi, Merkez, Hanyolu, Çiftlik, Hanyolu/5, Hanyolu/17, Hanyolu/38, Hanyolu/34, Hanyolu/40, Hanyolu/42, Hanyolu/37, Hanyolu/7, Hanyolu/9, Hanyolu/14, Hanyolu/36, Hanyolu/32, Hanyolu/12, Hanyolu/33, Hanyolu/21, Hanyolu/41, Hanyolu/39 ve Hanyolu/43 Sokak, Çayır Mahallesi, Çayır, Çayır/1 ve Çayır/4 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre