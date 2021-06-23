Elektrik Kesintsi

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25. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve Yarseli/52 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis...

25. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve Yarseli/52 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi Çevre Yolu Sokağa 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi Atatürk, Yılmaz, Karabulut, Atatürk (Bahçelievler), Çevreyolu ve 1. Gündüz Sokağa 9: 30-10: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İstiklal, Çevre Yolu, Cemil Meriç, Doğru ve İpekyoluna 13: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 97, 27, Atatürk (Yeni), Hatay, Çınar, 202, Yeni Çevre Yolu, 81, 186, 85, 84, 76. ve Atatürk Sokağa 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 150, 152, Leylak, 147, Nergiz, Menekşe, 151, Mimoza, 153. ve 144. Sokağa 9: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Fakılı Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Mesut Taner, Çiftlik ve Atatürk Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Deniz Yaylası Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Suluköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Tekebaşı Mahallesi, 20, 108, 123, 134, Sahil (İnönü), Türbe, Set Yolu (Cemal Gürsel), 7, 10, 19, 101, 204, 127, 261, 303, 107, 365, Sahil, 35, 125, 140, 366, 4, 1, 17, 32, 14, 37, 18, 103, 110, 22, 23, 27, 119, 146, Sahil (Fevzi Çakmak), 122, 116, 129, 148, 203, 152, Set Yolu (Fevzi Çakmak), 112, 131, 141, 150, 139, 137, 138, 224, 155, 207, 208, 221, 241, 218, 229, 227, 205 212, 237, 244, 238, Ortaokul, 252, 268, 301, 315, 330, Uğur Mumcu, 302, 344, Set Yolu, 319, 332, 335, 340, 304, 358, 354, 349, 342, 347, 395, 363, 369, 351, 393, 367, 375, 387, 379, 377, Sahil (Cemal Gürsel), 381, 24, 13, 388, 5502, 5522, 5509, 5512, 5524, 5530, 5533. ve 5516. Sokak, Meydan Mahallesi, İbrahim Sertel, Sahil, Cemil Kaya, Haydar, Cumhuriyet, Hasan Ekşi, Ali Halil, Ali Silmen Ekşi, Uludağ, Set Yolu, 5261, 5257, 5258, 5260, 5267, 5265, 5288, 5290. 5290, 5268, 5269, 5270, 5271, 5294, 5295, 5296, 5298, 5264, Set Yolu, 5259, 5275, 5287, 5289, 5291. ve Sahil/1. Sokağa 11: 45-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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