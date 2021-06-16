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Elektrik Kesintsi
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18. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez...

18. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez sokak Yoncakaya Mahallesi, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular/11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Odabaşı Mahallesi Tekel Sokak ve Büyükdalyan Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 38, 74, 47, 50, 46, 66, 52, 59, 73, 77, 38. (Yeni), Fırat, 54, 48, 45, Pir Sultan Abdal, 72, 63, 53, 56, 44, 58, Mustafa Kemal, 60, 57, 40. (Yeni) ve Nazım Hikmet Sokak, Odabaşı Mahallesi, Şirin, Abdi İpekçi, 1. Bayındır, S. S. K, Çevre Yolu, İlkevler 1, İlkevler 5, İlkevler 3, İlkevler 2, İlkevler 4, 61, 59, 62, 1. Park, 60/3, 61/1, Yakamoz, 73, 2. Bayındır ve 1. Sarnıç Sokağa 11: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı Mahallesi Işıklı Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Mesut Taner, Çiftlik ve Atatürk Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, 118, Abdi İpekçi, 189, 239, 225, 212, 192, 226, 259, 264, 230, 187, 243, 194, 238, 185, 190, 224, 244, Hürriyet 3, 217/1, 212/1, 775. ve Bulunamayan Sokağa 10: 30-15: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Devran, Ceylanlar, Yağmur, Ihlamur, Akanlar, Fevzi Çakmak, Namık Kemal, Okul, Piri Reis, Deliçay, Şehit Muhsin Ataç, Sahil Yolu 2, Bağlar, Muratlı, Atatürk, Park, Menekşe, Talaylar, Yakut, Beyler Yurdu, Ceyhan, Çıngı, Akdeniz, E-5 Karayolu, Cengiz Topel, Mevlana, İbni Sina, Cami, Yiğitler, Sılam, Nilüfer, Güneysu, Poyraz Çıkmazı, Ceyhan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeşilova Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Huzurlu Mahallesi, İstiklal, Atatürk ve Okul Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez sokak Yoncakaya Mahallesi, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular/11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre

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