Elektrik Kesintsi

17. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesine 10: 30-11: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

17. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Oğlakören Mahallesine 10: 30-11: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Ekinci Mahallesi Gülderen Hastane Sokağa 9: 00-10: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Gülderen Mahallesi Gülderen ve Güldağı Yayla Evlerine 13: 30-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi, Hatay, Aşık Veysel, Kerim, Madımak, Mezarlık, Nergiz, Akçay, Yıldırım, Hatay (Yeşilova), Uysal (Yeşilova), Çapar, Menekşe, Özgür, Korkut, Neşe, Okçu, Onur, Sağlık, Selim, Seçkin, Sönmez, Diyar, Umut, Utku Acun, Zübeyde, Çetin, Çilek, İnal, İnce, Şht. Yüzbş. Ferit Güneş, Alkan, Aslan, Baltacı, Barış, Bilgin, Demirbilek, Hamit Doğru, Derviş, Elif, Emir, Özgürlük, Fidan, İlker, Ata, Ali Kamil Kaplan, Fırat, Huzur, Vural, Buket, Yücedağ, Sencari, Hadduroğlu, Hatay (Atatürk), Behice, Kaçal, Yağmur, Kubilay, Malik Akbaş, Oruç, Seyran, Toma Ulusu, Uysal, Uğur Mumcu, Çamlık, İrfan, İlhan Çetinkaya, Cumhuriyet, Eylem, Yeşil, Atatürk, Karaçay, Muhtar, Kelek, Yöndem, Bulut, Adalı, Cevahir, Serkan, Lale Sokak, Şişli, Bahar, Bayırlı, Zeytin, Zeybek, Selvi, Çelik, Akasya, Nar, Havuz, Gürsoy, Papatya, Çınar, Meşe, Ziyaret, Özgün, Yaren, Sultan, Şimşek, 1018 Ve, 1020 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi 48. (Recep Tayyip Erdoğan), 1013, İstiklal, 346, 352, 203, 309. (Recep Tayyip Erdoğan), Vali Utku Acun (Recep Tayyip Erdoğan), Fatih (Merkez), Adnan Menderes (Recep Tayyip Erdoğan), 52, Oğuzhan, 341, 343, 1310, 1308, 1001, 1003, 93, 91, 99, 911, 103, 109, 107, 80, 1601, 217, 58, 60, 62, 46, Atatürk (Recep Tayyip Erdoğan), 916, 315, 309, 345/2, 902, 212, 376, 351, 374, 339, 1, 17, 16, 2, 10, 12, 19, 25, 38, 36, Atatürk (Yolağzı), 56, Atatürk, 614, 211, Cumhuriyet (Hacı Kemal Çil), 78, 225. Oğuzhan (Yolağzı), 95, 1304, 339/1, 323, 1706, 1702, 90, 930, 121, 1704, 366, 356, 59, 938, 928, Saray, 360, 111, 113, 96, 92, 354, 98, 85, 952, 86, 706, Süleyman Demirel (Cumhuriyet), Alpaslan, 1322, 1320, 1306, 368, Cumhuriyet (Cumhuriyet), Vali Utku Acun, 934, 909, 84, 1710, 1701, 950, 1715, 1719, Adnan Menderes, 95, 932, 82, 88, 115, Tokdemir, Fidanlık, 1713, 1711, 1709, 1721, 956, 926, 936, 1714, Tokdemir (Yolağzı), 1105, 1103, 1423, 1405, 1407. 1401, 1314, 1318, 1318/1, 1411, 74, 1004, 1107, 922, 79, 1418, 1403, 255, 1316, 1413, 1408/1, 1408, Sanayii, 284, 218, 253, 251, 222, 1002, Adnan Menderes (Yolağzı), 198, 200, 803, 924, 1008, 1010, 1012, 1011, 63, 35, 1009, İstiklal (Yolağzı), 1006, 908, 906, 904, 910, 912, 954, Fatih Cad, Cumhuriyet, Süleyman Demirel, 81 (Yolağzı), 317, 901, 94, 701, 1320/1, 89, 1421, 602, 259, 807, 342, 100, 87, 948 372, 1408/2, 914, 2. Ustaoğlu ve 311 Narlıca Sokağa 16: 00-18: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi uzunaliç Mahallesi Dönmezler, Balcılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 10: 00-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar, Çiftlik ve Pınarlar Sokağa 8: 45-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Işıklı Mahallesi Işıklı Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Özbek Mahallesi Merkez Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı, Akkülek Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Yeni Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Avcılar Mahallesi Pekmezler Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre