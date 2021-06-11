Elektrik Kesintsi

13. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

13. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Alparslan Türkeş Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi 739 Nolu 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Muzaffer İkiz, Zeki Karaman Sokaklarına 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Aydınlı, Çankaya Mahallesine 10: 30-13: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre