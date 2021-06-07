Elektrik Kesintsi

08. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve, Yarseli/52 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında...

08. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Yarseli Mahallesi, Yarseli, Yarseli/43, Yarseli/49, Yarseli/45, Yarseli/9, Yarseli/51, Yarseli/5, Yarseli/26, Yarseli/53, Yarseli/89, Yarseli/54, Yarseli/24 ve, Yarseli/52 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunalıç Mahallesi Dönmezler, Saygılılar ve Orta Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, 74, 66, 52, 59, 73, Fırat, 54, Pir Sultan Abdal, 72, 63, 53, 56, 58, Mustafa Kemal, 60, 57, 40. (Yeni) ve Nazım Hikmet Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Aksaray, Baybars, 28, Şükrü Balcı, 27, 26, 25, 16, 24, 23, 21, 97, Saraykent, 27, 28, 29, 30, 31, 32, Şükrü Balcı, 366, 342, 46, 374, 340, 18, 11, 368, Yeni, 343, 305, Aybars, Akasya, 91, 98, 99, Şht. Mustafa Kocaoğlu, 101, 102, 104, 105, 131, 94, 97, Bedi Sabuncu, 100, 103, 95, 112, 96, 55, Baybars, 28, 29, 57 ve, Şükrü Balcı Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi, Atatürk, Gündüz, A 5 Çıkmaz, A 6 Çıkmaz, Maşuklu, Onur, Uğur Mumcu, Taşkıran, Deniz, Kadife, Bahçe, Akasya, Asma, Paşalar, Aydınlık, Merve, Fenerbahçe, Fulya, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan, Çiçek, İstiklal, Suphi Akar, Atatürk, Vali Utku Acun, Asi, Gümüş, Zafer, İnönü, Yaprak, Ceviz, Yiğiterler, Antakya-Reyhanlı Yolu, Kayarlar, Nergiz, Menekşe, Şabanoğlu, Sümbül, Mehmet Arslan, Yayla, Uslu, Perçemli, Mustafa Kemal, Ali Deyyup, Karlı, Zeynep, Hayal Ve, Saylan Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuzeytepe Mahallesi, Atatürk (Yeni), İstiklal (Yeni), Barış, 77, 54, 76. ve Nazım Hikmet Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Fakılı Sokağa 9: 45-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Özbek Mahallesi Merkez ve 8102. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Karataş, Delibekirli, Çamseki, Yılanlı, Kurtlusarımazı Mahallesine 10: 30-18: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Çiloğlanhüyüğü, Baldıran, İçada, Torun, Mahmutlu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Muratpaşa Mahallesine 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Huzurlu Mahallesi, İstiklal, Cumhuriyet, Atatürk ve Okul Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre