Elektrik Kesintsi

09. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez...

09. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez sokak Yoncakaya Mahallesi, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular/11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Tokaçlı Mahallesi Tokaçlı, Tokaçlı 15 ve Rüya Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Altınözü İlçesi Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/33, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/26 ve Tepehan/8 Sokağa 13: 00-14: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunaliç Mahallesi İrade Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Pirinçlik Mahallesi Pirinçlik Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi İssume Mahallesi 37, 47, 46, 48, 49, 41 ve 39 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Yukarıbucak Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy, 67/1, 68/2, 70/2, 71, 78/1, 79/1, Mustafa Ahmet hatipkarasulu, 50, 51_1, 63, 85, 81/1, 86, Ahmet Hatip Karasulu, 66/2, 69/2, Yavuz Selim, 62/1, Denizciler/3 ve Denizciler/7 Sokağa 9: 15-17: 15 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 47, 53, 55, 56_3, 61_1, 60, 63, 58, 54, 57_2, 43_2 ve 47_3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kazkeli Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Aydınlı, Çankaya Mahallesine 9: 00-12: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Avcılar Mahallesi Pekmezler Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Sofular Mahallesi Havuzlar, Kurtuluş, Esenler, Köyiçi, Yelenken, Modernevler, Yamaç, Ağgöl, Bozyazı, Eski Köy, Türkmenoğlu, Harmanlar, Esentepe, Batız, Sofular/13, Sofular/117, Sofular/10, Sofular/15 ve Merkez sokak Yoncakaya Mahallesi, Yukarıokçular Mahallesi, Yukarıokçular/11 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre