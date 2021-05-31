Elektrik Kesintsi

02. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Altınözü İlçesi Büyükburç Mahallesi, Büyükburç, Büyükburç/17, Büyükburç/21, Büyükburç/11, Büyükburç/4, Büyükburç/1 ve, Büyükburç/20 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

02. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Büyükburç Mahallesi, Büyükburç, Büyükburç/17, Büyükburç/21, Büyükburç/11, Büyükburç/4, Büyükburç/1 ve, Büyükburç/20 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Uzunaliç Mahallesi İrade Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 362 Sokağa 10: 00-16: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Demet, 333, 357, 334, 335, 363, 366, 365, 368, 353, 338, Sokak, Karaağaç Övündük Mahallesi Uğur Mumcu(Mustafa Kemal) ve Deniz(Övündük) Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Adalar, Atatürk, Pınarlar ve Cemil Duman Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Konacık Mahallesi Kışla Çayı Sokağa 9: 45-18: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesi Almıza, Atik, Battalgazi, Dilek, Gazi, Girne, Halilbey, Kanuni, Kürşat, Radar, Yavuz, Aytunga, Hilal ve Oğuzhan Sokağa 14: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Atik Mahallesi Güllü, Bahçe ve Atatürk Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Bakras Mahallesi, Halilbey Mahallesi, İssume Mahallesi, 37. Sokak, Fatih Mahallesi, Kanuni Sultan Süleyman Sokak, Çakallı Mahallesi, Çakallı, Kıcı Mahallesi, Kıcı Sokak, Ötençay Mahallesi, Ötençay Sokağa 2: 00-7: 00 saatleri arasında TEİAŞ çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Mağaracık Mahallesi, Cumhuriyet (Atatürk), Ramih Sat, Ay ve Neşe Sokak, Kapısuyu Mahallesi, Vali İsmet Gürbüz Civelek, Atatürk, Cumhuriyet, Güneş Sitesi, 7351, 7371, 7394, 7395, 7397, 7401, 7402, 7403, 7404, 7405, 7408, 7380, 7413, 7414, 7416, 7417, 7418, 7419, 7402./1 ve Ay Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Karacurun Mahallesi Karacurun, Maşat, Ören/6, Ören/2 ve Ören Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Kaynak: Habermetre