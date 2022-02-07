ISPARTA (Haberler.com) - Isparta'da yoğun kar yağışı hayatı felç etti. Karın baskı yapması nedeniyle elektrik telleri koptu. Şiddetli kar ve buzlanma nedeniyle kent genelinde çok sayıda enerji nakil hattı hasar aldı. Yaşanan felaket sonrası vatandaşlar günlerce elektriksiz kalırken, elektrik dağıtım şirketinin abonelere fatura kestiği iddiası gündem oldu.

ABONELERE ELEKTRİK FATURASI KESİLDİĞİ İDDİASI

Sosyal medyada paylaşım yapan sayıda vatandaş, bu süreçte elektrik dağıtım şirketi tarafından sayaçlarının sayıldığını ve elektrik faturası kesildiğini öne sürdü. İddialar büyük tartışmaya neden olurken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez konuya ilişkin açıklamada bulundu.

BAKAN SÖNMEZ İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medyada çok fazla bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "İlk etapta 113 bin abonemiz bu bölgede enerjisiz kalmıştı. Şu anda ekiplerimiz merkezdeki işlerini bitirir bitirmez, kırsaldaki köylere doğru yönlendiriyoruz. İnşallah yarın büyük oranda kırsaldaki arızaları gidermiş olacağız. Bu sırada sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle 'Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

Doğruluk Kontrolü "Elektrik kesintisi yaşanan Isparta'da sayaçların okunup fatura kesildiği iddiası" YANLIŞ DOĞRU BULGULAR "Yoğun kar yağışı sonrası günlerce elektriksiz kalan Isparta'da, elektrik dağıtım şirketinin sayaçları okuyup fatura kestiği iddia edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ''Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil" diyerek iddiaları yalanladı."

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