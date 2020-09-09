Elektrik kesintisi su kesintisine neden oluyor
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Elektrik kesintisi su kesintisine neden oluyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (HATSU), Hatay genelinde oluşan su kesintilerinin çoğunlukla yapılan elektrik kesintilerinden kaynaklandığını açıkladı.

Elektrik kesintisi su kesintisine neden oluyor
09.09.2020 09:01 | Son Güncelleme: 09.09.2020 09:08

Son iki haftadır Hatay genelinde yaşanan su kesintilerinin sebebinin bakım ve onarım kapsamında yapılan elektrik kesintilerinden dolayı olduğuna dikkat çeken HATSU, sık sık yapılan elektrik kesintilerinin direkt su kuyularındaki pompaları, içme suyu terfi merkezleri motorları, elektrik panolarının zarar görmesine ve su iletiminin gecikmesine sebebiyet verdiğine dikkat çekti.

İçme suyu terfi hatlarına su iletimi sağlandığı sırada yapılan bir saatlik elektrik kesintinin şebekenin hava almasına ve iletilecek suyun 12 saatten fazla bir sürede toparlanmasına neden olduğuna dikkat çeken HATSU, Belen,İskenderun, Payas, Dörtyol, Erzin, Arsuz, Yayladağı, Samandağ, Altınözü ve Kırıkhan ilçelerinde elektrik kesintilerinden kaynaklı su kesintilerinin yoğunlukta olduğunu açıkladı.

İlçe merkezlerini besleyen farklı noktalardaki su depolarında toplam 114 jeneratörün aktif olarak çalıştığını aktaran HATSU, su depolarında çalışan jeneratörlerin de uzun süreli elektrik kesintilerine karşı kesin bir çözüm olmadığının altını çizdi.

Payas, Dörtyol, Erzin ve Arsuz ilçelerini besleyen depoların su seviyesini güçlendirme adına ek kaynakların devreye alındığını ancak elektrik enerjisindeki düzensizlikten dolayı toparlanma sürecini geciktirdiğine dikkat çeken HATSU, su iletiminin sağlıklı şekilde sağlanması adına Hatay'ın muhtelif noktalarında oluşan içme suyu şebekesi arızalarına da müdahale edildiğini aktardı.

Bazı medya organlarında yapılan aslı astarı olmayan paylaşımlara da açıklık getiren Genel Müdürlük, HATSU'nun vatandaşlara keyfi olarak su iletmeme ve su kesintisi uygulaması gibi bir durumun asla olamayacağını vurgulayarak, HATSU'nun yaşanılan süreci şeffaf bir şekilde aktardığını vurguladı.

Kaynak: Bültenler

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