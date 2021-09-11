Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13.09.2021) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13.09.2021)

Habermetre - Haberler | Toplum
Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13.09.2021)

Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13. 09. 2021)13. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*Sarımazı Mahallesi Gökten, Laleli, Site, Çetin, Çiğdem, Vurmay ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik Kesintisi ( Sarımazı Mh. -13. 09. 2021)13. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*Sarımazı Mahallesi Gökten, Laleli, Site, Çetin, Çiğdem, Vurmay ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Beren Saat Derya Baykal Ferhan Şensoy
Spor Diego Marcao Ozan Tufan Alper Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13.09.2021) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 18:49:30. #1.17#