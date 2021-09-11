Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13.09.2021)
Elektrik Kesintisi (Sarımazı Mh. -13. 09. 2021)13. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*Sarımazı Mahallesi Gökten, Laleli, Site, Çetin, Çiğdem, Vurmay ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
Elektrik Kesintisi ( Sarımazı Mh. -13. 09. 2021)13. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*Sarımazı Mahallesi Gökten, Laleli, Site, Çetin, Çiğdem, Vurmay ve Zafer Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
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