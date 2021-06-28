Elektrik Kesintisi (Kıcı Mh.)
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Elektrik Kesintisi (Kıcı Mh.)

Elektrik Kesintisi (Kıcı Mh.)
Habermetre - Haberler | Toplum

28. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

28. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 30. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Kaynak: Habermetre

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