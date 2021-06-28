Elektrik Kesintisi (Kıcı Mh.)
28. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
28. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 30. 06. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
Kaynak: Habermetre