Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh.-09-11.09.2021 tarihli)
Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh. -09-11. 09. 2021 tarihli)09. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh. -09-11. 09. 2021 tarihli)09. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. Kömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Darıyeri Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 10. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Çınarlı Hava Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. Çakallı ve Kıcı Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 11. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Tanzıt Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.
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Kaynak: Habermetre