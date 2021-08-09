Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh.-09-11.09.2021 tarihli)
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Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh.-09-11.09.2021 tarihli)

Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh.-09-11.09.2021 tarihli)
Habermetre - Haberler | Toplum

Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh. -09-11. 09. 2021 tarihli)09. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh. -09-11. 09. 2021 tarihli)09. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKıcı Mahallesi Kıcı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. Kömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Darıyeri Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 10. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Çınarlı Hava Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. Çakallı ve Kıcı Mahallelerine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 11. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerKömürçukuru Mahallesi Kömürçukuru Tanzıt Yaylası Sokağa 9: 30-18: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

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Elektrik Kesintisi (Kıcı, Kömürçukuru, Çakallı Mh.-09-11.09.2021 tarihli) - Haberler
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