Elektrik Kesintisi İhbarıyla Trafoya Giden Ekipler Cesetle Karşılaştı

Gaziantep'te bir mahallede yaşanan elektrik kesintisi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, trafonun içerisinde cesetle karşılaştı. Ölü bulunan şahsın uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle girdiği bunalım sonucu intihar ettiği tahmin ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Şahinbey ilçesine bağlı Ünaldı Mahallesi'nde akşam saatlerinde önce bir patlama sesi duyularak ardından elektrik kesintisi meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine trafoların kontrol ve onarımı için harekete geçen ekipler, trafonun içinde ceset gördü. Elektrik şirketi ekipleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde şahsın vücudunda yanıklar olduğunu ve öldüğünü belirledi. Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri ise şahsın evli ve 2 çocuk babası 30 yaşındaki Müslüm Fırat olduğunu tespit etti. Olay yerine gelen ailenin teşhisinin ardından şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Müslüm Fırat'ın uzun süredir bağımlılıktan kurtulmak için mücadele ettiği belirtildi. Şahsın uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulamaması nedeniyle intihar ettiği iddiasının da soruşturulduğu öğrenildi.

Öte yandan otopsisi tamamlanan Müslüm Fırat'ın cenazesi, öğle namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - GAZİANTEP