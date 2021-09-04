Elektrik Kesintisi (Halilbey, İssume,Çakallı, Kıcı, Derebahçe Mh. - 05-09.09.2021 tarihli)

Elektrik Kesintisi (Halilbey, İssume, Çakallı, Kıcı, Derebahçe Mh. 05. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHalilbey Mahallesi Halilbey, 12 ve Çakallı Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik Kesintisi (Halilbey, İssume, Çakallı, Kıcı, Derebahçe Mh. 05. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHalilbey Mahallesi Halilbey, 12 ve Çakallı Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 06. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*İssume Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. *Çakallı ve Kıcı Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 07. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler*Halilbey Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 08. 09. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerDerebahçe Mahallesi Akasya, Papatya, Saray, Türkmen, Girne, Özden, Cemil Yılmazlar, 17 Sokak ve Sarımazı Mahallesi Köşk, Tuna, Bahçeli, Girne, Selvi, Spor, 21 ve 22 Sokağa 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Kaynak: Habermetre