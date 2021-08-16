Elektrik Kesintisi (Derebahçe, Çerçikaya, Ötençay, Şenbük Mh.-16-17.08.2021 tarihli)

Elektrik Kesintisi (Derebahçe, Çerçikaya, Ötençay, Şenbük Mh. -16-17. 08. 2021 tarihli)16. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler* Ötençay ve Şenbük Mahallelerine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Elektrik Kesintisi (Derebahçe, Çerçikaya, Ötençay, Şenbük Mh. -16-17. 08. 2021 tarihli)16. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler* Ötençay ve Şenbük Mahallelerine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. 17. 08. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler* Derebahçe Mahallesi Akasya, Papatya, Saray, Türkmen, Girne, Özden, Cemil Yılmazlar, 17 Sokak ve Sarımazı Mahallesi Köşk, Seyran, Tuna, Bahçeli, Girne, Selvi, Spor, 21 ve 22 Sokaklara 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir. *Çerçikaya Mahallesine 9: 00-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Kaynak: Habermetre