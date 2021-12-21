ÇANAKKALE (Habermetre) - Uludağ Elektrik Dağıtım A. Ş. Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre;

Enerji Nakil Hatlarında yapılacak olan tesis çalışması ve manevrası kapsamında görselde belirtilen tarih ve belirtilen yerlerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21. 12. 2021 17: 12

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