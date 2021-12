Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 17. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/1, Enek/8, Enek/19, Enek/4, Enek/11, Enek/18, Enek/22, Enek/2, Enek/20, Enek/21, Enek/10 ve Enek/14 Sokak, Tepehan Mahallesi, Tepehan, Tepehan/36, Tepehan/33, Tepehan/45, Tepehan/10, Tepehan/6, Tepehan/27, Tepehan/46, Tepehen/29, Tepehan/40, Tepehan/24, Tepehan/22, Tepehan/20, Tepehan/26, Tepehan/28, Tepehan/8, Tepehan/32, Tepehan/31, Tepehan/34, Tepehan/30 ve Tepehan/25 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Akevler Mahallesi, 7, 9, Meltem, 1. Alan, 18, Şehit İrfan Fansa, Şehit Uğur Ölçer, Ayşe Fitnat Hanım, Namık Kemal Atahan, Rüstem Tümer Paşa, 1, 10, 432, 16, 418, 408, 28, 21, 433, 26, 409, 403, 5. Akevler, 13, 4, 5, 424, Rüzgar, 11, 15, 19, 20, 27, 402, 405, 407, Şükrü Balcı, 406, Gül, 75. Yıl, 428, 430, Şehit Uğur Ölçer 1, 418/1 ve, 18/1 Sokak, Aksaray Mahallesi, Şükrü Balcı Sokak, Emek Mahallesi, Rüstem Tümer Paşa, 41, Şht. Mehmet Ali Acuz Sokak, General Şükrü Kanatlı Mahallesi, 12, Atatürk, Şehit Fahri Koç, 9, Ayşe Fitnat, Bekir Efendi, Cemali, Fevzi Paşa, Gençlik Mustafa Arıman, Nadir Bilge, Yurtman, Yüzbaşı Asım, İsmail Hakkı, Şükrü Barutçu, 8, 44335, Marangoz Osman Bozkır ve, 10. Sokak, Ürgen Paşa Mahallesi, 9, Atatürk, Ayşe Fitnat Hanım, Yüzbaşı Asım, Şht. Er Bekir Albaş, Şht. Mehmet Duran, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 43, 27, 32, Şehit Sabri Aksu ve, Şehit İsmail Yıldırım Sokağa 10: 30-12: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Akdeniz/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Çiftlik, Akdeniz, Akdeniz/Meşe ve Pınarlar Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi Atatürk, 59, 68, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit, 60, 67, 70, 150, 146, 130, 122, 121, 119, Tarlabaşı, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit/3 ve Hacıahmetli Mücavir/1 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Ötençay ve Şenbük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, Dokuz Sultan, Erler, Gelincik, Güvercin, 317, Gelincik (Karyer), Güvercin (Karyer), Kurtuluş, Yedi Sultan, 4601, 4609, 4611, Bahçeler, Erler (Yukarı Harbiye), Eser, Kuleli, Menekşe, Şükrü Kanatlı (Yukarı Harbiye), Hürriyet, Hidro, Saray, Tepe, Toros, Gürgen, Türbe, Çınar 3, Şeyh Davut, Şükrü Kanatlı, 4514, 4515, 4518, Adnan Menderes, Ardıç, Yazar Ayla Kutlu, Şair Sabahattin Yalkın, Celal Atik, 4513, 4517, 4615, Şehit Mehmet Duman, 4318, 4317, 4519, İpek, 4608, 4602, 214, 4321, 4516, 4316, 4315, 4641, 4319, 4511, 4604, 4610, Dağlı, 4649, 4605, 4645, 4507. 4523, 4618. ve 4601/1. Sokağa 9: 45-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi Yamaçlar, Ürgen ve 4301 Sokağa 10: 00-12: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Yeşilköy Mahallesi, Devran, Ceylanlar, Yağmur, Akanlar, Fevzi Çakmak, Namık Kemal, Okul, Piri Reis, Deliçay, Şehit Muhsin Ataç, Sahil Yolu 2, Menekşe, Talaylar, Yakut, Beyler Yurdu, Ceyhan, Çıngı, E-5 Karayolu, Cengiz Topal, Mevlana, İbni Sina, Yiğitler, Sılam, Nilüfer, Poyraz Çıkmazı, Ceyhan, Sürmeli Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz, 751 Nolu, 760 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz, Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz, Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz, İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, 705 Nolu, Ç. Huzur, Sağlık, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz, Gökdere Çıkmaz, Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz, Gül Çıkazı, Kafkas Çıkmaz, Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Nur, Arslan, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl, Topaktaş 3 Nolu, Şehit Er Yusuf Can sokak ile Konaklı Mahallesi Konaklı Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi Mazmanlı, Küçükger Mezrası, Yücekışla Mezrası, Kanlıören Mezrası, Mazmanlı/2, Mazmanlı/6, Yücekışla Mezrası/2, Küçükger Mezrası/1, Mazmanlı/4, Mazmanlı/5, Yücekışla Mezrası/1 ve Mazmanlı/3 Sokak, Akkülek Mahallesi Halallar Mezrası, Akkülek ve Akkülek2 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Tepebaşı Mahallesi Şehit Bekçi veli Ceylan, 56, 58, Bülent Ergüneş, Hürriyet, Söğüt, 141, 53, Mezarlık, Tepebaşı/4, Tepebaşı/5, Tepebaşı/3 ve Tepebaşı/2 Sokak, Yeni Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, Şht. P. On. Adem Kurt, Şehit Bekçi veli Ceylan, 67, 69, 71, 73, 86, Bahri Gölge, 105, 59, 88 ve Derviş Paşa Sokak, 15 Kasım Mahallesi Süleyman Kuş, Şehit Polis Murat Bulkan, İncesu, 145, 170, 172, 49, 55, 57, 61, 63, Bahri Gölge, Bülent Ergüneş, Söğüt, Yalak, 147, 283, Şehit Bekçi veli Ceylan, 60, 314, Ulu Cami 2, 452, 454, 457 ve 456 Sokağa 15: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi E-5 Altı Üzeri, 1_3, 2_1, 3, 4_2, E-5 Altı Üzeri (Fatih), E-5 Altı Üzeri ve 34 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 297/7, 305, 306, 308/3, 308, 309 Sokak, Yunus Emre Mahallesi 278/1, 278/3, 278/5, 278/6, Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 306, 308, 309/2, 309/1, 309/3, 278, 278/4, 308/1, 309/2, 305/1, 305/2 Sokağa 9: 30-17: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Alan Merkez, Karataş ve Emirler Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Camuzkışlası Mahallesi Mezarlık, Köseler, Çatalyurt, Ali Erdem, Çevlik, Yurt, 1. Çıkmaz, Camuzkışlası, Bakkal, Saylak, 2. Çıkmaz, Okul, 4. Çıkmaz, Kışla, Er, Camuzkışlası/4, Camuzkışlası/6, Camuzkışlası/9, Camuzkışlası/15, Camuzkışlası/5 ve Camuzkışlası/11 Sokak, Kaletepe Mahallesi Kaletepe Sokağa 10: 15-17: 45 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Nergizli Mahallesi, 6, 1, 4, 1. (Yeni), 2. (Yeni), 3. (Yeni), Cumhuriyet (Yeni), 5, 2, 3, Cumhuriyet, Sokak, Konuk Mahallesi, Kötühöyük Kaçarlar Çftliği, Suat Çankaya Çiftliği, Okul, Özmen, Kiraz, Çakıl, Jandarma, Emek, Sağlık, Süleyman Dal Çiftliği, Hamamcı Çiftliği, M. Adnan Çıray Çiftliği, Saadettin Çıray Çiftliği, Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Değirmenbaşı, Tomruksuyu, Uzunbağ, Yaylıca, Eriklikuyu, Batıayaz, Yeşilköy, Yeşilyazı, Ataköy, Büyükoba, Ceylandere, Çamlıyayla, Çanakoluk, Çubuklu, Fidanlı, Huzurlu, Seldiren, Yeniköy ve Avcılar Mahallesina 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

