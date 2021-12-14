Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 16. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Altınözü İlçesi Enek Mahallesi Enek, Antakya-Altınözü, Enek/8, Enek/4, Enek/11, Enek/22 ve Enek/10 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi İplik Pazarı Mahallesi Güngör, Öztürk, Halk ve Moralı Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir

. Hatay'ın Antakya İlçesi Akçaova Mahallesi, Bahçelievler, İlkevler, Esentepe, Yeşilyurt, Bahçelievler/2, Bahçelievler/3, Bahçelievler/12, Bahçelievler/1, Yeşilyurt/2, Yeşilyurt/1 ve Bahçelievler/9 Sokak, Hasanlı Mahallesi, Hasanlı ve Sadullah Gali Çiftliği-2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi 776, 774, 773, 771, 779 ve 786/1 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Prf. Dr. İskenderun Sayek, Ahmet Harbiyeli Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 10 Sokağa 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Çınar Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, Toygarlı, Çekmece, 37, 520, 501, Çevre Yolu, 511, 307, 316, 452, 483, 505, 567, 546, 551, 504, 710, 545, 510, 560, 547, 542, 517, 585, 548, 519, 739, 740, 742, 559, 550, 502, 501/1, 501/2. ve Bulunamayan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Altınçağ Mahallesi, Çatlı, Çelen Çıkmazı, Şahan, Akasya, Ali Baba, Atatürk, Aygül Çıkmazı, Aykaç Çıkmazı, Demirci, Erden Çıkmazı, Gül, Keban Çıkmazı, Kef Çıkmazı, Kırıkçı, Menekşe, Merkez, Nergis, Peköz, Sultan Hamit, Şehit Mete Can, Taşköprü, Tahsin Karapür, Çay, Ünal, Aksoy Çıkmazı, Algan, Doğan, Beyazıt, Cennetli, Duran Çıkmazı, Gonca Çıkmazı, Gökçe Çıkmazı, Güzel, Hasaoğlu, Işık, Ali Sönmez, Koca Çıkmazı, Mülayim, Onal Çıkmazı, Papatya, Pınar Çıkmazı, Yarsız, Yeşil Çıkmazı, Çamlı, Anıl Çıkmazı, Ceylan, Gülistan, Kıymacı, Menzil, Rıdvan, Tosun Çıkmazı, Ücel, Aslan Ahmet, Can Çıkmazı, Güven, Karadeniz, Manolya Çıkmazı, Akgül, Torun, Yılmaz Çıkmazı, Çetin, Şahin, Duranlar Çıkmazı, Alcı Çıkmazı, Mert Çıkmazı, Nizami Uçkun Çıkmazı, Bilgen Çıkmazı, İlgün Çıkmazı, Üz Çıkmazı, Günel Çıkmazı, Berik, 1 Nolu, 2 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 13_2, 20_3, 27_2, Mehmet Akif Ersoy, 26_2 ve 25_1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesi 1_3, 12, 13_2, 14, 18_2, 20_3, 23_1, 24_2, 27_2, 29_2, 31/2, 33_1, Nurol AŞ İnş Müh Halit Aksu, Fevzi Çakmak(Şirinyurt), 36_1, 38_1, 39_2, 26_2, 19_1, 28, 32_1, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, 34, 37_1, 40 ve Mehmet Akif Ersoy/1 Sokağa 15: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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