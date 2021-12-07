Elektrik Kesintisi

09. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç, Aşık Veysel (Güzelburç) ve Aşık Veysel (Güzelburç)/1 Sokak, Odabaşı Mahallesi, 18, İsmet İnönü, A. Taner Kışlalı, Atatürk, İnönü, Akademi Hastane, Toprak, 1015 ve 1027 Sokağa 9: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 549, Uğur Mumcu (Şarkonak), 544, 550, 567, 551, 559, 511, 568, 569, 510, 526, 529, Şehit Bedi Acar ve 528 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesi Atatürk (Tepe), Pınarbaşı, Hürriyet, Atatürk (Okul) ve Atatürk Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Şehit Er Bülent Harbiyeci, Lale, Pr. Dr. İskender Sayek (Çankaya), Yangın ve 89 Sokağa 8: 30-10: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Madenli Mahallesi Atatürk, İdil, Halil Çıplak, Pr. Dr. İskenderun Sayek, Ahmet Harbiyeli Sokak ve Üçgüllük Mahallesi 10 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi Atatürk, 59, 68, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit, 60, 67, 70, 150, 146, 130, 122, 121, 119, Tarlabaşı, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit/3 ve Hacıahmetli Mücavir/1 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Atatürk ve Güven Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Çekmece Mahallesi, 118, 119, 280, Ay, Muammer Aksoy, Abdi İpekçi, İstiklal, 189, 215, 277, 239, 225, 212, 208, 217, 192, 226, 253, 259, 264, 230, 210, 246, 243, 266, 194, 238, 185, 178, 267, 256, 339, 109, 121, 190, 207, 222, 224, 244, 252, 258, 261, 276, 284, 286, Hürriyet 3, 217/1, 212/1, 775. ve Bulunamayan Sokağa 12: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Değirmenyolu Mahallesi, Çınar, Akbaht, Avcılar, Eğitim, Ova, Atatürk, Eğitim 1 ve Atatürk 9 Sokağa 8: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Ocaklı Mahallesi Papatya, Yıldızeli, Şamdan, Şark, 100. YIL, Enes, Çambeyoğlu, Altınay, Ayancı, Kayalar, Çam, Çınarlı sokakları ile Yeşil Mahallesi 503 Nolu, Yeni, Yeşil, Çetin, Örnek, Özgür, 1. Hurmalık, 100. Yıl, 3. Hurmalık, Avcı, Cengiz, Doğu, Eren, Kemal Tosun, Manolya, Cuma Mert, Kanal Altı, Bahattin Necati Erdan, 2. Hurmalık, Eser, Canlı, 502, 501, 505 sokaklarına 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, 17, 18, 19, 198, 202, 209, 1, 13, 15, 154, 156, 161, 163, 22, 23, 244, 246, 248, 253, 255, 257, 26, 261, 275, 4, 46, 54, 78, Bintaş, Hürriyet, Karşıyaka, Sanayi, Yarbaşı, Çay, 152, 188, 20, 21, 240, 25, 256, 259, 29, 5, 6, Dervişpaşa, Ulu Camii, Çay Boyu, 300, 301, 302, 303, 304, 229, 181, 179, 213, 217, 215, Fatma Şahin 220, 312, 37, 315, 218, Zavur Höyüğü1 ve Derviş Paşa/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Girne Mahallesi 102, 81, 83, 89, 98, Hastane, Lise, Stadyum, Bintaş ve 112 Sokağa 10: 00-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Buluttepe Mahallesi Otoban Üstü Küme Evler Sokak ve Düğünyurdu Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Ceylanlı Mahallesi Alan Merkez, Karataş ve Emirler Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Kuşalanı Mahallesi, Atatürk, Cumhuriyet, 103, 104, 3713. ve Kuşalanı/1 Sokağa 9: 30-15: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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