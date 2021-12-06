Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 06. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi Katırtepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Güzelburç Mahallesi İbrahim Ağa Sokak Hasanlı Mahallesi 1, Sokak Büyükdalyan Mahallesi Merkez ve Arpatepe Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Aşağı Kepirce Mahallesi Aşağıkepirce (Mücavir) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hüyük Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesi Çetin, Atatürk, Güven ve Cengiz Topel Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Değirmenyolu Mahallesi, Ova, Atatürk, Çiftlik, 6816. ve Çiftlik 2 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Dervişpaşa Mahallesi Şehit Polis Murat Bulkan, 17, 18, 19, 198, 202, 209, 1, 13, 15, 154, 156, 161, 163, 22, 23, 244, 246, 248, 253, 255, 257, 26, 261, 275, 4, 46, 54, 78, Bintaş, Hürriyet, Karşıyaka, Sanayi, Yarbaşı, Çay, 152, 188, 20, 21, 240, 25, 256, 259, 29, 5, 6, Dervişpaşa, Ulu Camii, Çay Boyu, 300, 301, 302, 303, 304, 229, 181, 179, 213, 217, 215, Fatma Şahin 220, 312, 37, 315, 218, Zavur Höyüğü1 ve Derviş Paşa/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler, Akarca ve Kavaklıoluk Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Gürsel Mahallesi 539, 540, 541, 542, 537, 543, 539/1 ve 543/1 Sokağa 8: 30-12: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Gürsel Mahallesi 532, 532/2, 534, 535, 539, Eyüp Sultan, 532/1, 533, 537, 543, 532/3 ve 533/1 Sokağa 13: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Fatih Mahallesi Çiftlik Sokak, Alaybeyli Mahallesi, Bahçelievler, Ziyaret, Alaybeyli ve Telbizek/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi 404, 410, 412, 415, Şehit Onur Karasu, 420, 422, 424, 7, Akşemseddin, Barbaros, Şahin, Gürsel, Hacı Bektaşi veli, General Şükrü Kanadlı, Karataş, Kubalı, Mareşal Çakmak, Meriç, Namık Kemal, Timur, Uludağ, Yunus Emre, Çanakkale, Şht. Bahadır Yalçın, Şht. Er Erdoğan Karaoğlu, Şht. Hüseyin Cançelik, 401, 402, Turna, Şyh Edebali, 418, 3. Selim, 403, 411, 416, 421, Dadaloğlu, Erciyes, Kızılırmak, Mehmet Akif, Oğuzlar, Sait Faik, Yeşilırmak, Şeyh Şamil, Şht. Nihat Polat, 409, 408, Şeyh Şamil./1, Şehit Onur Karasu/3, Şehit Onur Karasu/2, Şehit Onur Karasu/4 ve Şehit Onur Karasu/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay, Reyhan, Özkul Çolak, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, Fetih, Kanuni, 300 Nolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Alakuzu Mahallesi, Merkez, Bağlar, Tıkırığlu, 6161, 6162, 6153, 6154, 6157, 6158, 6159, 6160, 6163, 6164, 6165, 6166, 6170, 6171, 6172, 6174, 6175, 6176, Merkezalkuzu, Sokak, Cilvegözü Mahallesi, İbrahimpaşa, Merkez, Tanpon Bölge, 4352, 4353, 4354, 4356, 4358, 4359, 3019, Sokak, Çakıryiğit Mahallesi, Gültepe 1, Yıldız, Gündüz, Vatan, Gültepe 2, 3010, 3013, 3014, 3015, 3018, Sokak, Fevzipaşa Mahallesi, Şehit Adnan Göçer, Şehit Adnan Göçer (Yukarı), 4210, Sokak, Harran Mahallesi, 7, 8, Güverada, Tahafuzhane, 1, 2, 4, 5. 3, 6, E-5 Karayolu/Harran, Ertuğrulgazi, 3201, 3202, 3204, 3205, 3206, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3220, 3222, 3229, 3216, Harran Mah/6, Harran Mah/7, 44199, Harran Mah/3, Harran Mah/5, Harran Mah/4, Harran Mah/1, Harran Mah/2, Harran Mah/8, Sokak, Kuşaklı Mahallesi, Kuşaklı, Sokak, Oğulpınar Mahallesi, Merkez, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4061, 4062, 4065, 4068, 4069, 4064./1, Merkez/2 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Bakım Onarım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Koyunoğlu Mahallesi, Çamlık, Uğur Mumcu, Kurtuluş, Yılman, 103, Hürriyet, Anafartalar, Obalar, Hürriyet (Cumhuriyet), A. Taner Kışlalı, Fevzi Çakmak (Cumhuriyet), Uğur Mumcu (Cumhuriyet), Belediye, M. Kemal Güzel, Fevzi Çakmak, İstiklal, İnönü, A. Necdet Sezer, 100, 122, 113, 118, Gazi Paşa, 105, 104, 111, 109, 120, 129, 137, 140, 141, 128, 123, 110, 112, 130, 131, 5. Küme, 108, 126, 107, 116, 117, 124, 125, 114, 119, 139, 132, 135, 136, 4. Küme, 2. Küme, 1. Küme, 142, 3461, 3472, 3456, 3458, 3459. 3486, 3481, 3485, 3507, 3503, 3513, 3538, 3526, 3529, 3530, 3453, Antakya Samandağ Yolu ve 113/1 Sokak, Kuşalanı Mahallesi, 201, 101, 216, 3524. ve Ahmet Taner Kışlalı Sokak, Yeşilköy Mahallesi, Atatürk, 3287, 3288, 3289, 3285. ve Antakya Samandağ Yolu Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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