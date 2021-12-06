Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 08. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Avsuyu Mahallesi Tütün, Yasemin, Yıldız, Zeytinlik, Ziyaret, Şener, Ateş, Bahar, Evren, Güneş, Kaplan, Kozluca, Manolya, Temel, 1, 1. Barbaros, 2. Akıncılar, 38 Konut Alanı, Aslan, Barbaros, Gül, Karanfil, Kastal, Reis, Zafer, Çeşme, Kılınç, Saray, 2, Baraj, Hac Yolu, Uzay, Yıldırım, Zümrüt, Atatürk, Batı, Kanarya, Mezarlık, Akıncılar, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu), Kurtuluş, Fatih, Yarseli Sulama Birliği, Melek, Temel (Yeni Avsuyu), Yaprak, Peri, Kurtuluş, Fatih (Yeni Avsuyu), Kartal, Uzay (Yeni Avsuyu), Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet, Atatürk (Yeni Avsuyu), Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/2, Yarseli Sulama Birliği/1, Mezarlık/2, Gül/2, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/4, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/11 Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/15, Avsuyu-Bohşin Yolu, Hac Yolu/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/30, 38 Konut Alanı/2, Kastal/2, Baraj/1, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/7, Cumhuriyet (Yeni Avsuyu)/6 ve Baraj/3 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Narlıca Mahallesi 1013. ve İstiklal (Yolağzı) Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Serinyol Mahallesi, Emek, E-5 Karayolu (Yeşilova), Uysal (Yeşilova), Uçar, Yeni, İnal, Dağ, Barbaros, Bilgin, Özgürlük, Malik Akbaş, Uysal, Uğur Mumcu, Bağdatlı, E-5 Karayolu, Petek, Gündüz, Ova, Bozkır, Zülüflühan, E5 Karayolu/7, E5 Karayolu/5 ve Malik Akbaş/1 Sokağa 9: 00-15: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu (Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Kaaraağaç Cumhuriyet Mahallesi Atatürk (Cumhuriyet), Aziz Nesin, Güzel Yalı, 809, 783, 789, Güney, 786, 808, 815 ve 785 Sokağa 9: 30-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu(Cumhuriyet), 729, 790, 811, 808, 810 ve 811/1 Sokağa 10: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Akçalı Mahallesi Sahil, Sahil Lagos Sitesi, Sahil (İnce Kum), Sahil Zümrüt Sitesi, Gökkuşağı 2. Sitesi, Sahil (Orontes Sitesi), Sahil (Beyaz Yunus) Sitesi, Sahil (Mercan Köy Sitesi) ve Gökkuşağı (Yıldız Sitesi) Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım Çalışması çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Nardüzü Mahallesi Şehit Er Ali Türkmen ve Nardüzü Mah./2 Sokağa 8: 30-17: 30 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Halilbey Mahallesi Almıza, Atik, Dilek, Gazi, Girne, Halilbey, Kanuni, Kürşat, Radar, Yavuz, Aytunga, Hilal ve Oğuzhan Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında AG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Değirmenyolu Mahallesi, Ova, Atatürk, Çiftlik, 6816. ve Çiftlik 2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Defne İlçesi Harbiye Mahallesi, Dokuz Sultan, Erler, Gelincik, Güvercin, 317, Gelincik (Karyer), Güvercin (Karyer), Kurtuluş, Yedi Sultan, 4601, 4609, 4611, Bahçeler, Erler (Yukarı Harbiye), Eser, Kuleli, Menekşe, Şükrü Kanatlı (Yukarı Harbiye), Hürriyet, Hidro, Saray, Tepe, Toros, Gürgen, Türbe, Çınar 3, Şeyh Davut, Şükrü Kanatlı, 4514, 4515, 4518, Adnan Menderes, Ardıç, Yazar Ayla Kutlu, Şair Sabahattin Yalkın, Celal Atik, 4513, 4517, 4615, Şehit Mehmet Duman, 4318, 4317, 4519, İpek, 4608, 4602, 214, 4321, 4516, 4316, 4315, 4641, 4319, 4511, 4604, 4610, Dağlı, 4649, 4605, 4645, 4507. 4523, 4618. ve 4601/1. Sokağa 9: 00-15: 30 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Erzin İlçesi Bahçelievler Mahallesi, Zümrüt, Hızar, Topaloğlu, Poyraz, Yalmanlar, 1022, 1020 sokak ile Mahmutlu Mahallesi, Kırmıtlı, Piri Reis, Bölükbaşı, Temel, Temizler, Turgut Reis, Uzun Hasanlı, Çıraklar, Şehit Mehmet Sarıaslan, Cumhuriyet, Vatan, Mustafa Çavuş, Özgün, Haliller, Osman Büyüker, Ömer Bölükbaşı, Bozcuklar, Haydar sokak ile Yeni Mahallesi, Fuzuli, Kırmıtlı, Muhtar Ahmet Salih Özsoy, Orhan Kemal, Zümrüt, Özsoylar, İsmail Efendi, Faik Ahmet Barutçu, Uzun Hasanlı, Kumrular, Lutfi Hoca, Akınlar, Akyollar, Elif, Gül Ağacı, Anılar, Karanfil, 301. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Hassa İlçesi Mazmanlı Mahallesi, Akkülek Mahallesi Halallar Mezrası, Akkülek ve Akkülek 2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Modernevler Mahallesi Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 297/7, 305, 306, 308/3, 308, 309 Sokak, Yunus Emre Mahallesi 278/1, 278/3, 278/5, 278/6, Şht. J. Astsb. Üstçvş. Bekir Çelik, 306, 308, 309/2, 309/1, 309/3, 278, 278/4, 308/1, 309/2, 305/1, 305/2 Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Bekbele, Denizciler, Sarıseki Mahallesi Değirmendere(1), Akarca, Bitişik, Çınarlı, Kavaklıoluk, Orhangazi, Kaledibi Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Gülova Mahallesi Comba Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Hürriyet, 42, Hürriyet (Merkez), Atatürk (Merkez), 5, 56, 62, 15, 1165. ve 1171. Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Samandağ İlçesi Yaylıca Mahallesi, Atatürk (Merkez), 40, 17. ve 6. Sokağa 9: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik ve Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14, Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kışlak Mahallesi, Şht. Ramazan, Atatürk, Cumhuriyet, Gültepe, Mehmet Akif, Çerçi, Atatürk (Kurtuluş), Aynıvat Mevki, Kızılgöl Mevki, Kuyubaşı, Pınar, Yavuz Selim, Yeni Cami, Coşkun, Karanfil, Çuhadar, Aylin Kaya, Sürütme Mevki, Cumhuriyet (Kurtuluş), Mezarlık, Yetişkin, İnci, Kışlak/16, Cumhuriyet/1, Kışlak/21, Kışlak/11, Atatürk/4, Kışlak/8, Pınar/3, Kışlak/10, Yeni Cami/1, Kışlak/6, Kışlak/5, İnci/1, Kışlak/3, Mezarlık/11, Yeni Cami/2, Kışlak/14 ve Yeni Camii/3 Sokak, Hisarcık Mahallesi, Hisarcık, Hisarcık/1, Hisarcık/10, Hisarcık/11, Hisarcık/12, Hisarcık/13, Hisarcık/14, Hisarcık/15, Hisarcık/2, Hisarcık/3, Hisarcık/4, Hisarcık/5, Hisarcık/6, Hisarcık/7, Hisarcık/8, Hisarcık/9, 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

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